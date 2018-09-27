В Индии отменили уголовное наказание за супружескую неверность

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Верховный суд Индии отменил уголовное преследование за измену в браке, пишет BBC News.

Петицию о признании закона недействительным подал 41-летний индиец, живущий в Европе. Он отметил, что данный закон нарушает права женщин в стране.

Верховный судья Индии Дипак Мисра отметил, что измена является предметом гражданских споров, как и развод супругов.

Основанием для отмены закона послужило противоречие нескольким статьям конституции Индии – "защита жизни и личной свободы" и "равенство перед законом". Также данный закон признали архаичным.

Ранее, согласно статье 497 УК Индии, сексуальные отношения с состоящей в браке женщиной каралось уголовным преследованием. А неверную жену признавали соучастницей преступления.

Супружеская измена не преследуется по закону в большинстве стран мира. Однако в 21 штате США измена приравнивается к преступлению.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!