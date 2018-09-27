27 сентября 2018, 14:11В мире
В Индии отменили уголовное наказание за супружескую неверность
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Верховный суд Индии отменил уголовное преследование за измену в браке, пишет BBC News.
Петицию о признании закона недействительным подал 41-летний индиец, живущий в Европе. Он отметил, что данный закон нарушает права женщин в стране.
Верховный судья Индии Дипак Мисра отметил, что измена является предметом гражданских споров, как и развод супругов.
Основанием для отмены закона послужило противоречие нескольким статьям конституции Индии – "защита жизни и личной свободы" и "равенство перед законом". Также данный закон признали архаичным.
Ранее, согласно статье 497 УК Индии, сексуальные отношения с состоящей в браке женщиной каралось уголовным преследованием. А неверную жену признавали соучастницей преступления.
Супружеская измена не преследуется по закону в большинстве стран мира. Однако в 21 штате США измена приравнивается к преступлению.
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