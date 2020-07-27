Пентагон планирует оплатить исследования о влиянии на поведение интернет-пользователей

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Министерство обороны США планирует выделить до трех миллионов долларов на научные исследования, которые помогут распознать манипуляции информацией в целях воздействия на пользователей Сети. Об этом сообщает RT.

В Пентагоне подчеркивают, что информация становится новой сферой военных действий, говорится в материале. В связи с этим нужны методы обнаружения "кампаний влияния" и инструменты борьбы с ними.

Некоторые государства, как утверждают в Минобороны США, используют ботов в соцсетях, работу которых контролируют подготовленные специалисты. Также отмечается, что благодаря современным технологиям облегчается "насаждение в обществе истерии и пропаганды" через интернет, а с развитием технических возможностей эта угроза только увеличивается.

Как отмечается, в рамках данной программы Минобороны США намерено объединить методы математических и социальных наук.

Ранее стало известно, что в Великобритании предложили проводить для подростков тренинги по противодействию нацбезопасности. Спонсорами данной программы стали британский МИД и министерство обороны.

Согласно докладу Королевского объединенного института, угрозы возникают из-за дезинформации и кибератак, которые наносят удар по гражданскому обществу. Планируется, что благодаря новой программе обучения подростки 16–18 лет узнают, как противостоять невоенным угрозам. Участникам программы расскажут, как поступать в кризисных ситуациях, реагировать на чрезвычайные ситуации. Кроме того, у них повысится информационная грамотность.

