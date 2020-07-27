Пентагон планирует оплатить исследования о влиянии на поведение интернет-пользователей

09:11
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Министерство обороны США планирует выделить до трех миллионов долларов на научные исследования, которые помогут распознать манипуляции информацией в целях воздействия на пользователей Сети. Об этом сообщает RT.
В Пентагоне подчеркивают, что информация становится новой сферой военных действий, говорится в материале. В связи с этим нужны методы обнаружения "кампаний влияния" и инструменты борьбы с ними.
Некоторые государства, как утверждают в Минобороны США, используют ботов в соцсетях, работу которых контролируют подготовленные специалисты. Также отмечается, что благодаря современным технологиям облегчается "насаждение в обществе истерии и пропаганды" через интернет, а с развитием технических возможностей эта угроза только увеличивается.
Как отмечается, в рамках данной программы Минобороны США намерено объединить методы математических и социальных наук.
Ранее стало известно, что в Великобритании предложили проводить для подростков тренинги по противодействию нацбезопасности. Спонсорами данной программы стали британский МИД и министерство обороны.
Согласно докладу Королевского объединенного института, угрозы возникают из-за дезинформации и кибератак, которые наносят удар по гражданскому обществу. Планируется, что благодаря новой программе обучения подростки 16–18 лет узнают, как противостоять невоенным угрозам. Участникам программы расскажут, как поступать в кризисных ситуациях, реагировать на чрезвычайные ситуации. Кроме того, у них повысится информационная грамотность.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: