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В мире

11:02

В Великобритании предлагают готовить подростков к угрозам национальной безопасности

безопасность

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

В Великобритании предложили проводить для подростков тренинги по противодействию нацбезопасности. Спонсорами данной программы стали британский МИД и министерство обороны, передает RT.

Согласно докладу Королевского объединенного института, угрозы возникают из-за дезинформации и кибератак, которые наносят удар по гражданскому обществу.

Автор документа Элизабет Бро подчеркивает, что вооруженным силам Великобритании не всегда удается в полной мере противостоять угрозам.

Планируется, что благодаря новой программе обучения подростки 16–18 лет узнают, как противостоять невоенным угрозам. Участникам программы расскажут, как поступать в кризисных ситуациях, реагировать на чрезвычайные ситуации. Кроме того, у них повысится информационная грамотность.

Разработчик документа добавила, что молодые люди станут проходить обучение во время школьных и университетских каникул, в качестве преподавателей выступят военные, полицейские и другие.

Ранее эксперты рассказали, как банки защищают деньги россиян от хакеров.

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