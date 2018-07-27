В ООН заявили о нехватке денег

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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в ходе брифинга, что бюджет организации начинает заканчиваться, передает "Газета.ру".

"В это время года мы всегда получали недостаточно средств, но так мало – никогда", – заявил Дюжаррик.

Он также напомнил о письме генсека ООН Антониу Гуттериша, в котором тот выразил переживания по поводу финансовой ситуации.

По словам Стефана Дюжаррика, причиной этому стали поздние и неуплаченные взносы в бюджет организации.

В связи с этим представитель генсека попросил государства-члены ООН вовремя платить взносы.

Ранее Соединенные Штаты Америки сократили финансирование Контртеррористического управления ООН на 2 миллиона долларов. Решение было принято после того, как руководитель управления, бывший российский дипломат Владимир Воронков отказался поддержать идею Вашингтона и не дал доступ неправительственным группам и организациям в конференции по борьбе с терроризмом.