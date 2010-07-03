На борту разбившегося в Казахстане вертолета находились 13 человек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Казахстане разбился вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны республики. На борту находились 13 человек, их состояние уточняется.

"Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент", – говорится в сообщении на сайте министерства. Уточняется, что полет проходил в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Один из вертолетов звена вернулся к месту крушения.

В комитете МВД по ЧС уточнили, что сигнал о крушении поступил на пульт "112" 27 марта в 17:35. Воздушное судно, по предварительной информации, полностью сгорело.