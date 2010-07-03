Индия впервые сбила спутник на околоземной орбите

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Произведенная в Индии ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на премьер-министра страны Нарендру Моди.

По его словам, отныне Индию можно назвать крупной космической державой. На поражение цели у противоспутниковой ракеты ушло менее трех минут.

Это событие премьер назвал историческим, подчеркнув, что прежде подобные достижения были только у России, Китая и США.

Пораженный индийской ракетой спутник находился в 300 километрах от Земли. При этом миссия не направлена против какой-либо конкретной страны и не противоречит международным конвенциям.

В начале марта индийский премьер заявил, что в стране запустят производство автоматов Калашникова. Российско-индийское предприятие расположится в городе Корва.