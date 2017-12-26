Трамп назвал фальшивым досье о его сговоре с Россией

26 декабря, 18:52
Фото: ТАСС/Dominique A. Pineiro/Zuma
Президент США Дональд Трамп назвал досье о его тайном сговоре с Россией "фальшивым". Он также предположил, что документ был оплачен его экс-соперницей по президентской гонке Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии.
"ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР", – цитирует Трампа "Газета.ру".
По словам главы Белого дома, при расследовании его избирательной кампании основанием стала "гору мусора" – так он окрестил собранные против него документы.
Кремль неоднократно заявлял, что не оказывал ни какого влияния на исход выборов в США. Связи президента страны и России также опровергаются.
Не смотря недовольство ходом расследования, Дональд Трамп на днях открестился от информации о возможном увольнении спецпрокурора по "российскому вмешательству" Роберта Мюллера. Обеспокоенность возможным смещением обвинителя выразили представители Демократической партии.
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