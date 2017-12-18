Трамп заявил, что не планирует увольнять спецпрокурора Мюллера

18 декабря, 02:08
Фото: ТАСС/Emily Molli
Президент США Дональд Трамп открестился от информации о возможном увольнении спецпрокурора по "российскому вмешательству" Роберта Мюллера. Об этом американский лидер заявил журналистам.
"Нет, не планирую", – цитирует "Газета.ru" слова Дональда Трампа.
Стоит отметить, что такой вопрос представители СМИ задали не случайно. Дело в том, что в последние дни некоторые конгрессмены-демократы выражали обеспокоенность возможным увольнением Мюллера.
Так, например, в субботу, 16 декабря, адвокаты американского лидера обвинили команду Роберта Мюллера в незаконном получении данных из штаба президента США. При этом, сам спецпрокурор эту информацию отвергает, сообщает РИА Новости.
Политические союзники Дональда Трампа уверены, что расследование Роберта Мюллера предвзято, в связи с чем, в конгрессе предлагают назначить второго спецпрокурора, который бы занимался расследованием деятельности Роберта Мюллера и наличием в ней возможных конфликтов интересов.
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