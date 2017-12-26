Дипломат КНДР обвинил США в нагнетании враждебности

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Cеверокорейский дипломат Пак Сон Иль обвинил США в попытках усилить атмосферу враждебности против КНДР. Таким образом он ответил на высказывания Вашингтона о том, что Пхеньян распространяет компьютерный вирус WannaCry.

"Если они так уж уверены в этом, то пусть предъявят доказательства", – сказал дипломат, передает "Газета.ру".

По его словам, подобные заявления создают "крайне конфронтационную" атмосферу в отношении Северной Кореи. Предположение о том, что КНДР стоит за кибератаками WannaCry высказал помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

12 мая вирус WannaCry заразил более 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Он шифровал файлы пользователей, за расшифровку вымогатели требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте. От вирусных атак пострадали Национальная система здравоохранения Великобритании, испанская телекоммуникационная компания Telefonica, российские МЧС, МВД, РЖД, Сбербанк, "Мегафон" и "Вымпелком".