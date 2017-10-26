Российское оружие избавит Филиппины от влияния США – эксперт

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Передачу оружия РФ Филиппинам прокомментировал президент Академии геополитических проблем.

По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, таким образом американское влияние на Манилу замещается российским. Вашингтон теряет свои позиции на мировой арене, утверждает он.

"Закупая наше оружие, Филиппины становятся по определенным видам вооружения от нас зависимыми. Они идут на это сами – значит, согласны", – считает эксперт, которого цитирует RT.

Сивков также добавил, что филиппинский лидер Родриго Дутерте оппозиционно настроен по отношению к Белому дому. Кроме того, поставки вооружения из России являются выгодной экономической сделкой: его качество лучше американского, а стоимость в 2–3 раза ниже американского.

25 октября РФ передала Филиппинам партию стрелкового оружия, армейские грузовики и боеприпасы. Церемония передачи состоялась в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

В Пентагоне заявили, что российские поставки не вызывают беспокойства у Соединенных Штатов.