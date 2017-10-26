МИД РФ призвал США соблюдать минимальные приличия

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МИД РФ отреагировал на заявления США во время заседания СБ ООН, где говорилось, что Россия поддерживает режим Башара Асада по использованию химоружия против женщин и детей.

МИД РФ назвал "беспардонными" выпады западных государств против Москвы из-за блокировки проекта резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР), сообщает газета "Известия" со ссылкой на официальное заявление МИД РФ.

Дипведомство призвало соблюдать хотя бы минимальные приличия своих американских коллег. И напомнило, что в цивилизованных международных отношениях не принято грубо извращать позицию оппонента.

Ранее сообщалось, что США обвинили Россию в нежелании бороться с использованием химоружия. Прозвучало это после того, как Москва заблокировала американcкую резолюцию в Совбезе ООН по Сирии.

МИД РФ заявил, что Москва выступила против принятия поспешных решений, а не против продления мандата СМР.