В Минобороны РФ сообщили об обстреле Израиля боевиками ИГ

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Обстрел израильской территории 25 июля был осуществлен боевиками "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), ответным ударом были уничтожены террористы и ракетные установки боевиков. Об этом сообщает министерство обороны России, передает РИА Новости.

Согласно данным Минобороны, террористы, при попытке спровоцировать удар войск Израиля по позициям армии Сирии, обстреляли израильскую территорию из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.

Как уточняется, все боевики террористической организации и их ракетные установки были уничтожены.

Ранее сообщалось, что армия Израиля сбила самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство страны из Сирии. Израильские военные следили за передвижениями "Сухого", который на два километра углубился в воздушное пространство страны. Затем по самолету, принадлежавшему ВВС Сирии, были выпущены две зенитные ракеты из комплекса ПВО Patriot.

Израиль и Сирия находятся в состоянии многолетнего территориального конфликта, оспаривая статус Голанских высот. Ранее израильские военные неоднократно наносили удары по сирийским объектам.