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08:24

Трамп прекратил самый продолжительный шатдаун в США

за рубежом политика

08:24

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Фото: ТАСС/Imago/Xinhua/AVN/Miraflores Press

Президент США Дональд Трамп прекратил самый продолжительный в истории шатдаун, подписав временный бюджет ведомств сроком действия до 15 февраля, сообщает РИА Новости. Ближайшие три недели должны уйти на переговоры о долгосрочном бюджете.

Работу американской администрации частично приостановили 22 декабря 2018 года из-за отсутствия одобренного бюджета. Президент не хотел утверждать бюджет, пока в нем не учтут средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять эти средства. Из-за разногласий с Демократической партией Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давос.

Американский лидер первым уступил в противостоянии. После согласия президента конгресс принял необходимые бюджетные законопроекты.

К 12 января 2019 года шатдаун побил исторический рекорд по продолжительности. Трамп сказал, что выступит с ежегодной речью "О положении страны" после завершения шатдауна.

за рубежом политика

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