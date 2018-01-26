Музей Гуггенхайма предложил Трампу унитаз на просьбу арендовать картину Ван Гога

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Музей Гуггенхайма в Бильбао предложил президенту США Дональду Трампу и его супруге золотой унитаз в ответ на просьбу одолжить им картину Винсента Ван Гога.

Как сообщает "Газета.ру", Дональд и Меланья Трамп хотели позаимствовать у музея "Пейзаж со снегом" Ван Гога (1888) для украшения Белого дома. Однако кураторы заявили, что могут предложить американскому лидеру другой вариант – современную скульптуру Маурицио Кателлани "Америка".

Эта работа представляет собой унитаз, который выполнен из чистого золота и при этом способен функционировать. Критики называют произведение Кателлани сатирой на излишнее богатство Соединенных Штатов.

Отмечается, что по традиции президенты США украшают произведениями искусства Овальный кабинет и другие помещения Белого дома. В частности, ранее Джон Кеннеди одолжил у Смитсоновского музея полотно французского живописца Эжена Делакруа, а Барак Обама перевез в Белый дом картины Марка Ротко и Джаспера Джонса.