США сообщили о гуманитарном перемирии в Карабахе

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Соединенные Штаты заявляют, что гуманитарное перемирие в Карабахе наступит в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает Reuters.

Данный режим начнет действовать с 8:00 по местному времени (7:00 по Москве). Информацию подтверждает государственный департамент США.

"США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта", – уточняют представители американского ведомства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Информация о раненых и убитых регулярно поступала с обеих сторон.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Армении предоставляют современное вооружение.