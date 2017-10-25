Саакашвили провел ночь в палатке у Верховной рады

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что провел ночь на 25 октября в палатке возле здания Верховной рады Украины.

Как сообщает "Газета.ру", Саакашвили опубликовал видео в Facebook, на котором запечатлено, как он выходит из палатки и говорит на украинском: "Доброго ранку"("Доброе утро").

Экс-президент Грузии подчеркнул, что в палатках собрались люди и ждут 7 ноября, когда Верховная рада примет три обещанных закона, чтобы сделать первые шаги для смены системы.

Кроме того, он пригласил украинцев прийти на лекции, семинары и общее собрание, которые проведут его сторонники.

Десятки человек продолжили акцию протеста у стен Верховной рады в украинской столице. Активисты приготовили ужин для участников лагеря, а с установленной сцены в это время звучала музыка.

В палаточном городке начали собирать денежные средства "На пули". Организаторами выступили несколько человек с шевронами батальона "Донбасс", им удалось набрать несколько мелких купюр. Возле лагеря и здания Рады дежурят правоохранители, однако отмечается, что их число сократилось.