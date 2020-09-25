Германия передаст России 3 тысячи конфискованных икон

13:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Германии намерены передать России около трех тысяч конфискованных на границе икон, передают "Дни.ру" со ссылкой на начальника Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука.
Он рассказал, что сотрудничество по этому вопросу между двумя странами проходит по линии Интерпола. По его словам, подобным образом в страну ранее вернулись свыше 250 предметов, которые представляют историческую и культурную ценность.
Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет в столице планируют открыть около 100 новых храмов. Куратор программы строительства храмов Владимир Ресин заявил, что причиной такого увеличения числа зданий является расширение территории Москвы.
Он также рассказал, что с 2010 года был открыт 71 программный храм. По его словам, в городе ежегодно открываются порядка 10 храмовых комплексов. Строительство происходит из расчета один храм на 20 тысяч прихожан и с учетом пешеходной доступности около километра.
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