Германия передаст России 3 тысячи конфискованных икон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Германии намерены передать России около трех тысяч конфискованных на границе икон, передают "Дни.ру" со ссылкой на начальника Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука.

Он рассказал, что сотрудничество по этому вопросу между двумя странами проходит по линии Интерпола. По его словам, подобным образом в страну ранее вернулись свыше 250 предметов, которые представляют историческую и культурную ценность.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет в столице планируют открыть около 100 новых храмов. Куратор программы строительства храмов Владимир Ресин заявил, что причиной такого увеличения числа зданий является расширение территории Москвы.

Он также рассказал, что с 2010 года был открыт 71 программный храм. По его словам, в городе ежегодно открываются порядка 10 храмовых комплексов. Строительство происходит из расчета один храм на 20 тысяч прихожан и с учетом пешеходной доступности около километра.

