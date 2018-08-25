Илон Маск отказался от намерения сделать Tesla частной компанией

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Компания Tesla останется публичной. Глава компании Илон Маск Маск не будет выкупать акции, как он ранее планировал. Об этом он сообщил в официальном блоге Tesla.

"Исходя из отзывов, которые я получил, очевидно, что большинство нынешних акционеров Tesla считают, что нам лучше оставаться публичной компанией", – написал Маск.

Бизнесмен также отметил, что его мнение по поводу наличия необходимого финансирования для выкупа акций в ходе изучения ситуации изменилось.

Ранее американский предприниматель заявил в интервью газете New York Times, что устает из-за плотного графика работы. Он объяснил, что его график устроен таким образом, что приходится работать по 120 часов в неделю. Маск также подчеркнул, что он не брал отпуска больше чем на семь дней с 2001 года.