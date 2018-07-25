В Индонезии родился младенец с двумя лицами

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В индонезийском городе Батам женщина родила ребенка с двумя лицами. Сейчас младенцу исполнилось два месяца, его здоровье в серьезной опасности. Об этом сообщает "Аргументы недели".

У ребенка, которого назвали Гиман Эндик, одно туловище, две руки и две ноги, а также два мозга и два лица. Эта аномалия вызвана тем, что брат-близнец мальчика не смог правильно развиться в утробе матери и прикрепился к телу брата.

Мать новорожденного не подозревала о патологии до родов, несмотря на то, что во время беременности три раза делала УЗИ.

По словам медиков, сейчас в голове малыша скапливается лишняя жидкость, поэтому его срочно нужно прооперировать и удалить одно лицо, мозг и часть черепа.



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