В Индонезии родился младенец с двумя лицами

25 июля, 16:01
Фото: depositphotos/Bork
В индонезийском городе Батам женщина родила ребенка с двумя лицами. Сейчас младенцу исполнилось два месяца, его здоровье в серьезной опасности. Об этом сообщает "Аргументы недели".
У ребенка, которого назвали Гиман Эндик, одно туловище, две руки и две ноги, а также два мозга и два лица. Эта аномалия вызвана тем, что брат-близнец мальчика не смог правильно развиться в утробе матери и прикрепился к телу брата.
Мать новорожденного не подозревала о патологии до родов, несмотря на то, что во время беременности три раза делала УЗИ.
По словам медиков, сейчас в голове малыша скапливается лишняя жидкость, поэтому его срочно нужно прооперировать и удалить одно лицо, мозг и часть черепа.
Ранее ученые расшифровали ДНК "пришельца", которого обнаружили в пустыне Атакама на территории Чили. Находкой оказался человеческий ребенок с серьезными мутациями.
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