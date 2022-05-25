Южная Корея выпустила две ракеты в ответ на испытания КНДР

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Фото: AP/South Korea Defense Ministry
Военные Южной Кореи совместно с американскими коллегами в среду произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщает Yonhap.
"В ответ на провокационный пуск баллистической ракеты были проведены учения Elephant Walk и совместные пуски ракет класса "земля – земля" США и Республики Корея", – говорится в заявлении южнокорейских военных.
Уточняется, что Сеул запустил в сторону Японского моря ракету "Хенма-2", а Вашингтон – один снаряд ATACMS. Также сообщается, что это было сделано для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР и демонстрации возможности незамедлительного нанесения удара.
Утром 25 мая Пхеньян провел три пуска ракет в сторону Японского моря. Все они были осуществлены из района Сунан в северокорейской столице примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени.
По оценкам Сеула, вероятно, речь идет об испытании по меньшей мере одной баллистической ракеты, которая пролетела около 360 километров, а ее максимальная высота составила 540 километров.
После запуска данных ракет со стороны КНДР в Южной Корее состоялось заседание Совета нацбезопасности, на котором президент республики Юн Сок Ел дал указание полностью соблюдать международные санкции против Северной Кореи. Участники совещания назвали ракетные пуски Пхеньяна грубой провокацией, повышающей напряженность на Корейском полуострове и осудили их.
КНДР показала новый пуск баллистической ракеты
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