Рекордные 66 884 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Германии

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Новый антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки зафиксирован в Германии. Об этом сообщает Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, ведущий статистику заболеваемости коронавирусом в стране.

По актуальным данным, за сутки в ФРГ выявили 66 884 случая заражения коронавирусом. Показатель стал новым максимумом за все время пандемии.

Кроме того, за сутки от коронавируса в стране скончались 335 человек. Таким образом, общее количество смертей от инфекции увеличилось до 99 768.

Предыдущий антирекорд был установлен 18 ноября. Тогда в Германии за сутки выявили 65 371 случай заражения.

Всего с начала пандемии коронавирус был зафиксирован у 5 497 795 жителей страны.

Ранее власти немецкой Баварии объявили о введении ограничительных мер для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По словам премьер-министра региона Маркуса Зедера, правительство разработало ступенчатую концепцию борьбы с распространением COVID-19.

