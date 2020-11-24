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В Швейцарии женщина с ножом напала на посетительниц универмага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

"24 ноября 2020 года произошло предполагаемое террористически мотивированное нападение на нескольких человек в универмаге в Лугано. В связи с этим Федеральная прокуратура возбудила уголовное дело", – заявили сотрудники полиции.

В настоящий момент нападавшая 28-летняя женщина задержана. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

В начале ноября в Вене совершили вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия. 3 ноября еще один раненый скончался в больнице.

