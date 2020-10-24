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08:39

Американский геофизический союз принес извинения ученым РАН

за рубежом наука

Фото: Москва 24

Американский геофизический союз (AGU) принес извинения ученым Института прикладной физики Российской академии наук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

В союзе отметили, что процесс, через который прошла рукопись, был тщательно рассмотрен.

"Мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам", – рассказали в AGU.

Ранее стало известно, что Американский геофизический союз отклонил заявку ИПФ РАН на публикацию в Geophysical Research Letters статьи "Новая связь между Эль-Ниньо – Южным колебанием и атмосферным электричеством". Тогда в союзе сообщили, что не могут рассматривать заявки на публикации научных работ, которые финансируются правительством РФ и министерством образования.

Ранее Посол РФ Анатолий Антонов назвал нелегитимными санкции США против НИИ химии. По словам Антонова, "вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики и национальным интересам".

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