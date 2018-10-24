Восемь пострадавших в Риме россиян выписаны из больницы

24 октября 2018, 10:25
Восемь пострадавших при обрушении эскалатора в римском метро россиян выписаны из больницы. Еще восемь пострадавших остаются в медучреждениях.
"Общее количество пострадавших россиян в римском метро – 16 человек. По предварительным данным, восемь из них уже выписаны из больницы", – сообщили ТАСС в посольстве РФ в Италии.
Ранее сообщалось, что двоих россиян экстренно прооперировали.
Российских болельщиков прооперировали в Риме после обрушения эскалатора
Всего пострадали 30 человек, из которых 19 болельщиков ЦСКА, приехавших в Италию на матч Лиги чемпионов между армейцами и местной "Ромой". Девять человек получили легкие травмы, семеро находятся в состоянии средней тяжести, трое – в тяжелом состоянии.
Посольство России в Италии открыло горячую линию. Узнать подробности о раненых можно по номеру: +393802652769. Пострадавших болельщиков ЦСКА поддержали и клуб, и Российский футбольный союз, который готов оказать помощь соотечественникам.
Как ранее сообщила пресс-служба организации, РФС находится на связи с футбольным клубом и российским консульством. Для получения какой-либо помощи от ПФК ЦСКА необходимо обратиться в клуб болельщиков по телефону: 8-495-540-38-88, либо по электронной почте: fanclub@pfc-cska.com.
Неполадки в работе эскалатора произошли 23 октября на станции метро "Реппублика" в часы наибольшей загруженности метро – около 19:00 по местному времени (20:00 по мск). В это время в подземке находилась многочисленная группа болельщиков из РФ, которая ехала на стадион.
При спуске эскалатор начал быстрое движение, пассажиры не успевали сойти и стали падать друг на друга. После ЧП станцию закрыли.
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