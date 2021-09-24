Экс-министр финансов Украины заявил, что Зеленский подпадает под все критерии олигарха

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Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский выразил мнение, что президент страны Владимир Зеленский подпадает под все критерии олигарха.

По его словам, нынешний украинский лидер использует политическую власть для обогащения и контролирует СМИ.

Уманский подчеркнул, что Зеленский обладает максимальной властью.

"Он является и председателем законодательной власти, и фактическим руководителем правительства, и, как показали последние события, распорядителем судебной системы. Гораздо больше Владимиру Зеленскому подходил бы термин "монарх". Но мы называем его просто "гражданин". А с сегодняшнего дня есть основания назвать "гражданин олигарх Зеленский", – написал Уманский на своей странице в Facebook.

Уманский утверждает, что Зеленский использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения, в частности, его люди якобы контролируют множество государственных предприятий, министерств и ведомств, где процветает коррупция.

Ранее бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила мнение, что жесткие законы и высокие рыночные цены на газ могут привести к тому, что президент Украины позавидует экс-лидеру этой страны Виктору Януковичу.