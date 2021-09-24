Экс-министр финансов Украины заявил, что Зеленский подпадает под все критерии олигарха

10:42
Фото: ТАСС/POOL/EDUARDO MUNOZ
Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский выразил мнение, что президент страны Владимир Зеленский подпадает под все критерии олигарха.
По его словам, нынешний украинский лидер использует политическую власть для обогащения и контролирует СМИ.
Уманский подчеркнул, что Зеленский обладает максимальной властью.
"Он является и председателем законодательной власти, и фактическим руководителем правительства, и, как показали последние события, распорядителем судебной системы. Гораздо больше Владимиру Зеленскому подходил бы термин "монарх". Но мы называем его просто "гражданин". А с сегодняшнего дня есть основания назвать "гражданин олигарх Зеленский", – написал Уманский на своей странице в Facebook.
Уманский утверждает, что Зеленский использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения, в частности, его люди якобы контролируют множество государственных предприятий, министерств и ведомств, где процветает коррупция.
Ранее бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила мнение, что жесткие законы и высокие рыночные цены на газ могут привести к тому, что президент Украины позавидует экс-лидеру этой страны Виктору Януковичу.
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