Адвокат официально подтвердил развод "Мисс Москвы" и экс-короля Малайзии

13:47
13:47
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Развод бывшего короля Малайзии, султана Мухаммада V и его жены, победительницы конкурса "Мисс Москва" 2015 года Оксаны Воеводиной (Горбатенко) официально подтвердил РИА Новости личный адвокат экс-монарха Ко Тиен Хуа.
"Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова "талак" в соответствии с законами шариата", – сказано в заявлении юридической фирмы Eversheds Harry Elias LLP, совладельцем которой является адвокат. Сингапурский юрист уточнил, что 1 июля шариатский суд султаната Келантан выпустил свидетельство о разводе "в соответствии с Актом об Исламском семейном законодательстве 2002 года".
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17 июля издание New Straits Times сообщило, что пара оформила развод в суде Сингапура 1 июля. Причина расторжения брака не сообщалась. Источники издания указали, что королевская семья была обеспокоена постом россиянки в Instagram о том, что ее сын – "будущий король Малайзии".
Адвокат Воеводиной позже опроверг эти сообщения. По словам Евгения Тарло, документов о расторжении брака девушка не получала. Он подчеркнул, что "Оксана на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла". Он отметил, что по законодательству РФ супруги не могут развестись, так как у них недавно родился ребенок. По словам юриста, сейчас Воеводина находится в Москве, куда она прилетела рожать.
26-летняя Воеводина и 49-летний султан поженились 22 ноября 2018 года. Свадьба прошла в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall по смешанным традициям.
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