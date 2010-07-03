Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

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Министр МВД Латвии Сандис Гиргенс подвергся критике из-за посещения концерта Григория Лепса в Юрмале, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это просто вопиюще. Министр внутренних дел сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство", – цитируют местные СМИ министра юстиции Яниса Борданса. Чиновник подчеркнул, что Лепса в Латвии следовало бы внести в черный список.

В мае российского певца Григория Лепсверидзе (Лепса) внесли в список нежелательных лиц в Литве. Как пояснил вице-министр иностранных дел страны Дарюс Скусявичюс, причиной стало "то, что инкриминируется артисту в США". Лепс был внесен в черный список Минфина США в 2013 году. Американские власти заподозрили российского певца в связях с преступной группировкой "Братский круг".

В 2016 году певцу отказали в визе Великобритании, а в мае 2018 года не пустили на гастроли в Израиль.

Сольный концерт Лепса в Юрмале прошел 15 июля в зале "Дзинтари". В Латвии певца неоднократно критиковали. В частности, волна возмущения поднялась после того, как на концерте в 2014 году артист вышел на сцену с российским флагом.

