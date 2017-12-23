Джон Маккейн одобрил поставки летального оружия на Украину

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Американский сенатор Джон Маккейн считает, что наличие у Украины противотанковых комплексов Javelin необходимо для разрешения конфликта в Донбассе.

"Предоставление Украине летального оружия не подрывает мир на Украине. Оно наоборот необходимо для его достижения", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что США поддержали план по поставкам Украине противотанковых ракет Javelin.

После одобрения президентом план направят в конгресс, который за месяц должен будет рассмотреть его и передать в Госдепартамент США. В американском дипломатическом ведомстве подтвердили данные и заявили, что это необходимо для защиты суверенитета Украины и отражения агрессии.