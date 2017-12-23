США поддержали поставки противотанковых ракет Украине

23 декабря, 09:12
Фото: ТАСС/YAY
США поддержали план по поставкам Украине противотанковых ракет Javelin.
После одобрения президентом план направят в конгресс, который за месяц должен будет рассмотреть его и передать в Госдепартамент США. В американском дипломатическом ведомстве подтвердили данные и заявили, что это необходимо для защиты суверенитета Украины и отражения агрессии, передает РИА Новости.
Отмечается, что помощь имеет исключительно оборонительный характер. В Госдепе подчеркнули, что Украина – суверенное государство, которое имеет право защищать себя. По некоторым данным, предполагаются поставки 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.
Ранее США одобрили коммерческие лицензии на предоставление Украине стрелкового оружия. В американском внешнеполитическом учреждении добавили, что Штаты не снабжают страну оружием напрямую.
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