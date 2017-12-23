Число жертв наводнений на Филиппинах достигло 200 человек

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Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, достигло 200 человек.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ранее сообщалось о 111 жертвах и 150 пропавших без вести.

На территории страны открыты 608 центров эвакуации. "Кай Так" стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года.

Ранее в ноябре 16 человек погибло в результате наводнений в Греции. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.

К разгулу стихии привели ливни с грозами, которые беспрерывно шли в Греции. Большинство погибших проживали в городах Мандра и Неа Перамос.