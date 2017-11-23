В ЛНР задержали украинских диверсантов

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В ЛНР задержали преступную группу, действовавшую под контролем украинской разведки. Об этом заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

По словам Корнета, задания диверсантам поступали от командования третьего отдельного полка спецназначения ГУР украинского Минобороны, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил о готовности произвести обмен пленными с Украиной. Об этом он рассказал в беседе с Владимиром Путиным.

В ЛНР также подчеркнули, что долгое время на минских переговорах Украина "полностью блокировала данную тему, хотя представители Луганской народной республики постоянно ее поднимали".