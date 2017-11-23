Ополченцы попросили Захарченко объединить ЛНР и ДНР

Фото: ТАСС/Александр Кравченко

Ополченцы Луганска записали видеообращение, в котором командир батальона «Брянка» вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Пиндюрин попросили главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко объединить ЛНР и ДНР. Кроме этого, в ролике говорится о необходимости возрождения Новороссии.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на видеообращение, которое размещено на YouTube, комбат попросил Александра Захарченко не только объединить республики, но и возглавить их.

"Александр Владимирович, прошу вас взять под свое руководство Луганскую народную республику, чтобы реализовать идею 2014 года о создании Новороссии. Прошу всех жителей Донбасса поддержать мое обращение к главе ДНР", – цитирует издание слова Дмитрия Пиндюрина.

Стоит отметить, что выступал комбат на фоне флага Новороссии с заложенными за спину руками.