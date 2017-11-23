Глава ЛНР поручил своим министрам навести порядок в Луганске

23 ноября, 02:02
Фото: ТАСС/Александр Кравченко
Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий поручил исполняющим обязанности глав МВД и МЧС республики навести порядок в Луганске. Кроме этого, он попросил Владимира Черкова разобраться с попыткой государственного переворота.
Как сообщает газета "Ведомости", видеоролик с рабочей встречей Игоря Плотницкого с Владимиром Черковым и Сергеем Иванушкиным было опубликовано на YouTube 22 ноября. В ходе заседания глава ЛНР говорил о событиях, произошедших в Луганске накануне, а также об отставке министра внутренних дел Игоря Корнета.
"Все эти инсинуации – с этим пора заканчивать. По Корнету, по всем этим выступлениям, кто там легитимный, нелегитимный. По закону все понятно. Мне кажется, что мы недооценили то количество и состав правонарушений и, по-моему, уже преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел. Потому что пойти на такую авантюру, как попытка государственного переворота и захвата власти – тут что-то скрывается гораздо большее", – цитирует издание слова Игоря Плотницкого.
Глава самопровозглашенной республики также потребовал расследовать попытку государственного переворота и разобраться с текущей ситуацией в Луганске.
Ранее сообщалось, что вооруженные люди перекрыли часть улиц у здания МВД и администрации Луганска. При этом, мотивы своих действий они не поясняли.
Как стало известно позже, инцидент был связан с отставкой главы МВД ЛНР Игоря Корнета, о которой было объявлено накануне.
"Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", – прокомментировал произошедшее глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.
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