В США впервые за 26 лет привели в готовность ядерные бомбардировщики‍

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США впервые за 26 лет приводят в 24-часовую боевую готовность свои стратегические бомбардировщики B-52. Об этом сообщил генерал американских военно-воздушных сил Дэвид Гольфейн.

Командующий отметил, что приказа о вылетах не поступало. Подготовка самолетов ведется предварительно, сообщает "Российская газета".

"Мы уже живем не в биполярном мире США и СССР, – пояснил отметил Гольфейн. – Теперь есть державы, которые открыто заявляют об использовании ядерного оружия".

Главнокомандующий, очевидно, имеет в виду КНДР, которая активно развивает ракетную и ядерную программы. Вашингтон неоднократно протестовал против действий Северной Кореи и налагал на нее санкции, однако страна продолжает военные разработки. Пхеньян настаивает: ядерное оружие необходимо государству для самозащиты.

Противники занимают непримиримые позиции и обмениваются военными угрозами. Обе стороны не раз выражали готовность нанести удар. В октябре власти КНДР заявили, что ядерная война из-за напряженности может начаться в любой момент.

Boeing B-52 Stratofortress (Стратосферная крепость) – тяжелые сверхдальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. 21 мая 1956 года с этого самолета впервые сбросили водородную бомбу.

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