Китай не считает землетрясения в КНДР последствиями взрыва, Корея – нет

Фото: ТАСС

Южная Корея зафиксировала землетрясение магнитудой 3,0 в КНДР, передает РИА Новости.

Землетрясение, которое зафиксировало южнокорейское сейсмологическое агентство, произошло в провинции Северной Кореи Хамген-Пукто, в районе Кильчу.

По данным сейсмологов катаклизм может иметь естественные причины.

Как передает ТАСС, эпицентр землетрясения расположен менее чем в пяти километрах от места ядерного испытания, проведенного 3 сентября этого года.

В Китайском сейсмологическом центре предположили, что толчки могут носить искусственную природу, а их источником "предполагается взрыв". В сообщении отмечается, что очаг залегал на глубине "0 тыс. м".