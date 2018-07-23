Большинство немцев высказались за реализацию "Северного потока-2"

23 июля, 14:46
Фото: ТАСС/Patrick Pleul
Две трети граждан Германии высказались за строительство газопровода "Северный поток-2". Проект поддержали 66 процентов участников опроса, против выступили лишь 23 процента. Кроме того, большинство респондентов считают, что заявления президента США Дональда Трампа о газопроводе связаны с его планами поставлять в Европу американский сжиженный газ. Таковы результаты опроса, который был проведен социологическим институтом Forsa для телеканала RTL.
Сторонники "Северного потока-2" уверены, что запуск газопровода сделает "поставки природного газа в Германию более безопасными и надежными". При этом их оппоненты опасаются, что реализация проекта усилит зависимость Европы от России.
Тем не менее, 84 процента опрошенных раскритиковали слова американского лидера, что Германия якобы находится под полным контролем Россией из-за поставок газа. Согласились с Трампом только 10 процентов респондентов.
Социологический институт Forsa проводил опрос 19 и 20 июля. В исследовании приняли участие более 1 тысячи граждан Германии.
11 июля президент США назвал Германию "заложницей" российского газа. Он также раскритиковал страны НАТО, поддержавшие строительство российского газопровода. При этом позже Трамп признал право Германии на участие в "Северном потоке-2".
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