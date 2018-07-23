Израилю не удалось вывезти из Сирии почти половину "Белых касок"

23 июля, 11:02
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
Крупной группе "Белых касок" и их родственников не удалось добраться до границы из юго-западной Сирии. Причиной стала "нестабильная ситуация на местности", сообщили в правительстве Канады, пишет "Комсомольская правда".
По информации издания, пока Израиль эвакуировал в Иорданию лишь 422, а не 800 человек, как было объявлено ранее. На территории САР по-прежнему находятся около половины представителей "Белых касок" – неправительственной организации, которую сирийские власти подозревают в связях с террористами. "Белые каски" также известны как создатели постановочных видеороликов о мнимых химических атаках.
Ранее в МИД Израиля рассказали об эвакуации активистов "Белых касок" из Сириии по просьбе США, Канады и европейских стран. Тогда в ведомстве заявили, что в ночь на 22 июля через Израиль в Иорданию вывезли около 800 человек .
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