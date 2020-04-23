Мелания Трамп впервые за долгое время появилась на публике

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Супруга президента США Дональда Трампа впервые более чем за месяц вышла в свет. Мелания Трамп побывала на церемонии в честь Дня Земли в Белом доме, передает "Газета.ру".

Первая леди совместно с американским главой посадила клен на южной лужайке резиденции. Известно, что на мероприятии также были вице-президент Майк Пенс со своей супругой.

Политики и их жены находились на церемонии без защитных масок и перчаток.

В марте стало известно, что Мелания Трамп сделала тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат.

В прошлом году супруга американского лидера рассмешила Сеть отсутствием одной перчатки.