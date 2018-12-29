Меланью Трамп высмеяли в Сети за образ эльфа

Фото: AP/Evan Vucci

Пользователи Сети высмеяли первую леди США Меланью Трамп за зеленое пальто и почти невидимые светлые брюки. По мнению комментаторов, супруга Дональда Трампа была похожа на Эльфа, передает "Мир 24".

На видео с авиабазы Эндрюс, которое опубликовал телеканал ABC News, видно, как супруги спускаются по трапу. При этом цвет брюк Меланьи показался некоторым пользователям странным – на ней будто было только пальто.

Некоторые пользователи увидели сходство образа первой леди с одеждой эльфов.

В ноябре фото из американского Белого дома напугали пользователей соцсетей. Первая леди США Мелания Трамп показала, как украсили здание. В президентской резиденции поставили 40 кроваво-красных елей. Это и взбудоражило фантазию пользователей Сети.

Первая леди часто становится мишенью для интернет-критиков. В начале августа в Сети высмеяли неудачное фото супруги президента США, на котором она работает в саду. Комментаторы отметили, что жена президента работает в дорогой одежде и выбранный ею наряд не может быть удобен.