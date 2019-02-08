Меланья Трамп рассмешила Сеть отсутствием одной перчатки

Первая леди США Меланья Трамп снова стала объектом насмешек среди пользователей социальных сетей, передает "Мир 24". Критике она подверглась после того, как сняла одну перчатку и забыла ее надеть.
Это произошло во время обращения Дональда Трампа к конгрессу. Его супруга выбрала для мероприятия элегантное черное платье стоимостью 2,4 тысячи долларов. Для того чтобы поздороваться с гостями и проявить к ним уважение, она сняла с правой руки аксессуар, о существовании которого позже забыла.
Интернет-сообщество позабавила ситуация. Они сразу вспомнили Майкла Джексона, который давал концерты в перчатке со стразами, а также провели параллель с Люком Скайуокером из "Звездных войн".
Первая леди часто становится мишенью для интернет-критиков. В начале августа в Сети высмеяли неудачное фото супруги президента США, на котором она работает в саду. Комментаторы отметили, что жена президента работает в дорогой одежде и выбранный ею наряд не может быть удобен.
В декабре пользователи высмеяли супруга президента США за зеленое пальто и почти невидимые светлые брюки. По мнению комментаторов, Меланья была похожа на Эльфа.
В ноябре фото из американского Белого дома напугали пользователей соцсетей. Мелания Трамп показала, как украсили здание. В президентской резиденции поставили 40 кроваво-красных елей. Это и взбудоражило фантазию пользователей Сети.
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