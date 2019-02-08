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09:38

Меланья Трамп рассмешила Сеть отсутствием одной перчатки

за рубежом

09:38

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Фото: ТАСС/Alex Edelman

Первая леди США Меланья Трамп снова стала объектом насмешек среди пользователей социальных сетей, передает "Мир 24". Критике она подверглась после того, как сняла одну перчатку и забыла ее надеть.

Это произошло во время обращения Дональда Трампа к конгрессу. Его супруга выбрала для мероприятия элегантное черное платье стоимостью 2,4 тысячи долларов. Для того чтобы поздороваться с гостями и проявить к ним уважение, она сняла с правой руки аксессуар, о существовании которого позже забыла.

Интернет-сообщество позабавила ситуация. Они сразу вспомнили Майкла Джексона, который давал концерты в перчатке со стразами, а также провели параллель с Люком Скайуокером из "Звездных войн".

Первая леди часто становится мишенью для интернет-критиков. В начале августа в Сети высмеяли неудачное фото супруги президента США, на котором она работает в саду. Комментаторы отметили, что жена президента работает в дорогой одежде и выбранный ею наряд не может быть удобен.

В декабре пользователи высмеяли супруга президента США за зеленое пальто и почти невидимые светлые брюки. По мнению комментаторов, Меланья была похожа на Эльфа.

В ноябре фото из американского Белого дома напугали пользователей соцсетей. Мелания Трамп показала, как украсили здание. В президентской резиденции поставили 40 кроваво-красных елей. Это и взбудоражило фантазию пользователей Сети.

за рубежом

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