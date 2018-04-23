"Парижского террориста" Абдеслама приговорили к 20 годам заключения

Фото: AP/Belgium Federal Police

Главный фигурант дела о терактах в Париже в 2015 году Салах Абдеслам приговорен к 20 годам заключения уголовным судом Брюсселя. Ему назначили наказание за вооруженное нападение на полицейских в бельгийской столице в 2016 году. Стражи порядка пытались задержать преступника.

Решение огласил судья, заседание проходило в отсутствии подсудимого. Суд согласился с тем, что Абдесалам действовал намерено, а нападение носило террористический характер.

Сообщник обвиняемого, выходец из Туниса Суфиан Айари, тоже получил 20 лет заключения. Обоим предстоит выплатить штраф в 12 тысяч евро, сообщает "Газета.ру".

Где именно будет отбывать наказание Абдеслам пока не ясно. Он проходит обвиняемым по делу о терактах в Париже и находится в одной из тюрем французской столицы. Речь идет о нападениях в городе, которые произошли в ноябре 2015 года. Абдесалам участвовал в атаке на один из парижских ресторанов.