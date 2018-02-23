Минфин США анонсировал новые санкции против России

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Минфин США пообещал рассказать о новых санкциях против РФ в ближайшие несколько недель. О грядущих ограничениях сообщил глава финансового ведомства Стивен Мнучин.

"Мы работаем над санкциями против России. Могу вас заверить – это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу", – цитирует чиновника РИА Новости.

Он отметил, что обсуждение касается вмешательства в выборы 2016 года. Ведомство сотрудничает с ФБР, может быть рассмотрена информация по частным лицам.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в "список Мюллера". Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.

Кроме того, Минфин страны опубликовал "кремлевский доклад", который в ведомстве также называли возможным основанием для введения санкций против РФ.