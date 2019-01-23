Финляндию признали самой комфортной страной в мире

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Финляндия заняла первое место в рейтинге The Good Country Index, который рассчитывается более чем по 30 параметрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Финляндии.

Рейтинг самых комфортных стран учитывает такие показатели, как экспорт газет и журналов, свободу передвижения, количество патентов и так далее. Он составлялся на основе данных международных организаций, в том числе ООН, ЮНИСЕФ и МВФ.

Всего в рейтинг вошли 153 страны. За год Финляндия поднялась с четвертого места на первое, обогнав Ирландию, Швецию и Германию. В десятку комфортных стран также вошли Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада.

Россия заняла 41-е место, а США – 40-е.

Ранее интернет-издание Business Insider включило Москву в первую десятку наиболее привлекательных и в то же приемлемых по тратам мировых столиц для путешественников из других стран в 2018 году. Российская столица оказалась на шестом месте.