Бразильские врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Врачи клиники в Сан-Паулу сообщили об ухудшении состояния здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

"Наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции", – приводит заявление медиков ТАСС.

При этом врачи заявили, что Пеле по-прежнему находится в обычной палате и не нуждается в переводе в реанимацию или отделение полуинтенсивной терапии.

Экс-футболист был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции.

В сентябре прошлого года трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.



Футболист Пеле успокоил своих фанатов

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