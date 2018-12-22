Китай успешно запустил первый экспериментальный спутник связи

В субботу, 22 декабря, в Китае прошел успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта "Хунъюнь". Запуск спутника произвели с космодрома Цзюцюань, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Предполагается, что этот космический аппарат станет первым в создаваемой КНР национальной низкоорбитальной системе спутниковой связи "Хунъюнь".
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, которая разработала спутник, планирует до 2022 года запустить 60 аппаратов "Хунъюнь".
Ранее сообщалось, что Россия вывела на орбиту три новых военных спутника. По данным Минобороны, рано утром 30 ноября на космодроме Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот". Спустя шесть минут после старта от нее отделился разгонный блок "Бриз-КМ", который и вывел спутники на расчетную орбиту.
Ракета-носитель легкого класса "Рокот" была создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, которую решили снять с вооружения.
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