В Сети оценили пост Порошенко об "украинском" самолете Ан-225

Фото: ТАСС/Serg Glovny

Пост президента Украины Петра Порошенко, который поздравил "украинский" Ан-225 с 30-летним юбилеем, прокомментировали в Сети.

"Настоящий великан... все это наша легендарная и уникальная "Мечта". Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя – "Казак". Сегодня "Мечта" празднует 30-летний юбилей!" – написал Порошенко в микоблоге Twitter.

Пользователи интернета напомнили в комментариях, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. По мнению некоторых пользователей, учитывая сегодняшнюю политику украинских властей, Киеву стоило бы "декоммунизировать" самолет, который произвели в СССР в единственном экземпляре.

Ранее пользователей интернета привлекла странная речь Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев – Борисполь. Украинский лидер невнятно поприветствовал старт маршрута. Комментаторы в социальных сетях считают, что Порошенко был пьян.