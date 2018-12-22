В Сети оценили пост Порошенко об "украинском" самолете Ан-225

Пост президента Украины Петра Порошенко, который поздравил "украинский" Ан-225 с 30-летним юбилеем, прокомментировали в Сети.
"Настоящий великан... все это наша легендарная и уникальная "Мечта". Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя – "Казак". Сегодня "Мечта" празднует 30-летний юбилей!" – написал Порошенко в микоблоге Twitter.
Пользователи интернета напомнили в комментариях, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. По мнению некоторых пользователей, учитывая сегодняшнюю политику украинских властей, Киеву стоило бы "декоммунизировать" самолет, который произвели в СССР в единственном экземпляре.
Ранее пользователей интернета привлекла странная речь Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев – Борисполь. Украинский лидер невнятно поприветствовал старт маршрута. Комментаторы в социальных сетях считают, что Порошенко был пьян.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.