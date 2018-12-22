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11:27

В Сети оценили пост Порошенко об "украинском" самолете Ан-225

за рубежом общество политика

11:27

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Фото: ТАСС/Serg Glovny

Пост президента Украины Петра Порошенко, который поздравил "украинский" Ан-225 с 30-летним юбилеем, прокомментировали в Сети.

"Настоящий великан... все это наша легендарная и уникальная "Мечта". Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя – "Казак". Сегодня "Мечта" празднует 30-летний юбилей!" – написал Порошенко в микоблоге Twitter.

Пользователи интернета напомнили в комментариях, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. По мнению некоторых пользователей, учитывая сегодняшнюю политику украинских властей, Киеву стоило бы "декоммунизировать" самолет, который произвели в СССР в единственном экземпляре.

Ранее пользователей интернета привлекла странная речь Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев – Борисполь. Украинский лидер невнятно поприветствовал старт маршрута. Комментаторы в социальных сетях считают, что Порошенко был пьян.

за рубежом общество политика

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