ФБР задержало готовившего теракт на Рождество сторонника ИГ

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Подозреваемый в организации теракта во время Рождества задержан ФБР. Предполагается, что он готовил атаку в городе Сан-Франциско под влиянием группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По данным телеканала NBC, 39-летнего мужчину обвинили в предоставлении материальной помощи и других ресурсов группировке. Он также рассказал террористам о многолюдных местах в городе.

Подозреваемый исповедовал радикальный ислам. Он размещал в социальных сетях сообщения в поддержку террористической деятельности.