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В мире

22 ноября, 20:47

Сулеймана Керимова доставили в суд Ниццы

за рубежом политика происшествия

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Задержанного во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова доставили в суд Ниццы, он беседует с судебным следователем. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Его доставили сейчас, с ним беседует судебный следователь. Это может продлиться несколько часов, сколько точно, не знает никто", − сказал прокурор, отметив, что судебный следователь должен принять решение, будут ли предъявлены Керимову какие-либо обвинения.

После этого другой судья вынесет решение о возможной мере пресечения. Как пояснил Прэтр, это может быть и тюремное заключение, или Керимова просто отпустят на свободу с определенными условиями

Ранее сообщалось, что российский сенатор Сулейман Керимов был задержан в Ницце. Миллиардера задержали сразу после прилета на Лазурный берег. Французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов. Российские дипломаты, в свою очередь, стараются добиться немедленного освобождения Керимова, ссылаясь на иммунитет официального должностного лица.

Сулейман Керимов обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств. Об этом российское министерство иностранных дел еще раз напомнило французской стороне.

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