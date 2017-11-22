Сооснователь анимационной студии Pixar обвинен в серии домогательств

22 ноября, 16:17
Фото: AP/Matt Sayles
Сооснователь анимационной студии Pixar Джон Лассетер обвинен в серии домогательств. В результате он был вынужден уйти в отпуск на полгода из-за "неправильного поведения".
Как сообщает "Газета.ру", мужчина не уточнил, в чем именно оказался виноват, но в распространенном им заявлении он извинился перед сотрудниками, которых мог заставить "испытать неуважение или дискомфорт".
Джон Лассетер является креативным директором Pixar и Disney и известен по работе над анимационными картинами "История игрушек", "Моана" и "Холодное сердце".
Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила экс-вокалиста группы Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. Артистка утверждает, что инцидент произошел, когда ей было 18 лет.
В последние несколько месяцев в США прокатилась волна скандалов, касающихся сексуальных домогательств. Обвинения начали множиться после того, как группа звезд обвинила в непристойном поведении продюсера Харви Вайнштейна. В центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайя Кэри и другие звезды.
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