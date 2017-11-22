Саипову предъявили дополнительные обвинения

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Власти США предъявили дополнительные обвинения исполнителю теракта 31 октября. Сайфулло Саипову грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на минюст США, уроженца Узбекистана обвиняют в убийстве восьми человек при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство 12 человек, использовании автомобиля в преступных целях, также в поддержке террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в России).

Стоит отметить, что дата судебного разбирательства пока не известна. В случае вынесения обвинительного приговора Сайфулло Саипову может грозить или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Ранее сообщалось, что 31 октября Саипов за рулем грузовика выехал на велосипедную дорожку, где начал давить велосипедистов. После этого, он врезался в школьный автобус. В результате инцидента погибли 8 человек, ранены 15.

Позже президент США Дональд Трамп высказался за смертную казнь для уроженца Узбекистана.

"Нью-йоркский террорист с восторгом просил повесить флаг ИГ в своей больничной палате. Он убил восемь человек и тяжело ранил 12. Должен получить смертный приговор!" – написал в своем микроблоге в Twitter американский лидер.